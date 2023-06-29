Футболист «Урала» Роман Емельянов следующий сезон проведет в аренде у «Шинника»

Полузащитник футбольного клуба «Урал» Роман Емельянов продолжит сезон в аренде в ярославском «Шиннике», сообщила пресс-служба уральского клуба. За «Шинник» он выступает с 2022 года, сыграл 22 матча.

За ФК «Урал» 31-летний футболист выступал с 2014 года, провел 128 матчей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тыс. евро.

Ранее ФК «Урал» подписал португальского защитника Кики, который в прошедшем сезоне выступал за португальскую команду «Визела». Кроме того, в уральский клуб из «Оренбурга» пришел полузащитник Тимур Аюпов.

«Урал» по итогам сезона 2022/23 занял 11 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков. «Шинник» занял седьмое место в первой лиге, набрав 46 очков.

Виталий Красиков

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