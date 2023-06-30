«Зачастую это никак не отражается на зарплате игрока»

Футболисты из российского чемпионата дорожают быстрее, чем уехавшие в Европу, сообщает Forbes. Например, стоимость нападающего ЦСКА Федора Чалова выросла в два раза, до €12 млн. Кто из российских игроков стал дороже, а кто потерял, выяснял спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

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Федор Чалов пока не самый дорогой российский игрок РПЛ. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов стоит €16 млн, а Арсен Захарян из «Динамо» тянет на €15 млн. Но то, как вырос в цене форвард ЦСКА, впечатляет. Еще совсем недавно Чалов стоил €6 млн, а сейчас — €12 млн. Именно поэтому, когда появляются слухи о том, что игрок может уехать в Европу, они не кажутся такими уж неправдоподобными.

Футбольные эксперты наперебой поют Федору дифирамбы, и он это заслужил, уверен бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор: «Федор находится в лучшей форме за все время. Он стал взрослее. Он выигрывает много борьбы — даже против габаритных защитников, то есть уже выполняет на поле гораздо больше функций, чем раньше».

Так что если ЦСКА и решится продать Чалова, то точно не за жалкие €4 млн, которые недавно предлагал армейцам греческий ПАОК, считает Игорь Корнеев, игравший за ЦСКА: «ЦСКА не собирается его продавать, это очевидно. Если клуб и сделает это, то очень дорого. Цена будет не меньше €10 млн».

Так, почти в два раза подорожал еще один армейский футболист — Иван Обляков, который теперь стоит €10 млн. Серьезно растет цена на молодого Сергея Пиняева из «Локомотива». Еще в конце прошлого года железнодорожники заплатили за него меньше €3 млн, а сейчас Transfermarkt оценивает нападающего в €7 млн.

Но в процентном соотношении больше всех подорожал полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов. В начале прошлого сезона он стоил около €1 млн, а сейчас — €5 млн.

Несмотря на весь этот финансовый прогресс, серьезных предложений из каких-либо европейских клубов наши футболисты по-прежнему не получают.

Все слухи вокруг подобных трансферов так и остаются слухами, и политика тут совершенно ни при чем, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже: «Российских футболистов не ждали здесь и до всего этого безумия. Не ждали, потому что много понтов, а на деле ничего. Все наши Миранчуки, Головины — это скамейка, вечные травмы».

И все же Александр Головин, выступающий за «Монако», по-прежнему самый дорогой российский игрок на планете Земля. Его цена на данный момент — €28 млн. Другой наш легионер — Алексей Миранчук, который играет за «Торино», подорожал с €10 млн до €12 млн. Даже Александр Кокорин, выступающий на Кипре за клуб «Арис», по информации портала Transfermarkt, вырос в цене на 20%.

Вообще стоимость футболистов, если они дают результат, в нынешней реальности часто растет невероятно быстро, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Если раньше 100 млн казались неимоверной цифрой, то сегодня она является разменной для многих футболистов. Причем не единиц, а уже десятков, скажем так».

Но есть в этой истории и другая сторона медали. Стоит футболисту перестать показывать яркий футбол, весы тут же качнутся в другую сторону. Например, один из героев нашей сборной на чемпионате мира Денис Черышев сейчас выступает в итальянской серии B за клуб «Венеция». И его цена снизилась с €2,5 млн до €1 млн, причем всего за полгода.

Правда, нужно понимать, что цена на игрока, которая меняется столь стремительно, зачастую никак не отражается на его зарплате. Тот же Кокорин при стоимости в €1 млн получает в год столько же, сколько Чалов, который тянет на €12 млн. Но зарплаты футболистов как в России, так и в других странах — уже совсем другая история.