Туристический поток в Ростовскую область вырос более чем в 1,5 раза

Число отдыхающих на азовском побережьеРостовской области в первый летний месяц увеличилось на 67 %. При этом трафик мобильного интернета, который они генерируют во время путешествийвырос на 62 %. Такие выводы сделали специалисты МегаФона на основе анализа обезличенных данных гостей региона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон» Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

По количеству туристов на первом месте абоненты из Нижнего Новгорода – 22% турпотока. На второй строчке гости из Москвы с 21%, замыкают тройку жители Санкт-Петербурга с результатом – 9%.

Чаще всего приезжие останавливаются в Таганроге, его выбирают любители пляжей.В городе и его окрестностях много мест для купания в море, а также красивая набережная, видами которой отдыхающие делятся в соцсетях. В первый месяц лета интернет-трафик в Таганроге вырос на 10%.

Сторонники культурных программ предпочитаютАзов. Он славится своими достопримечательностями и историческими местами. Абоненты охотно выкладывают в Сеть фотографии Азовской крепости, порохового погреба, Алексеевских ворот, здесь рост составил 16%.

Для обеспечения стабильного интернета в условиях растущей нагрузки в сезон отпусков операторзапустил новые и модернизировал существующие объекты связи в Таганроге и Азове. При модернизации базовых станций используется диапазон частот до 2100 МГц. Он позволяет обеспечить максимально широкое покрытие стандарта 4G.Туристам и местным жителям городов доступны более высокие скорости мобильного интернета и новое качество голосового сервиса. Это подтверждает независимое исследованиемеждународной компании Ookla. В 1 квартале 2023 года медианная скоростьинтернета у МегаФона в Ростовской области превысила 29 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов связи.

Кроме пляжного отдыха и прогулок по городам, абоненты выбирают для отпускаи небольшие населенные пункты. В этом году наиболее популярен парк«Станция морская» в Неклиновском районе области, сюда приезжают 58% отдыхающих. Знаменитый маяк в Мержаново интересен 23% туристов, а 18% предпочитают заниматься кайтсерфингом на Павло-Очаковской косе.

МегаФон –всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

ПАО Мегафон