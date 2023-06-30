Несносные квартиры

Администрация Анапы обратилась в районный суд с требованием о признании трехэтажного дома на 14 квартир в селе Сукко самовольным объектом. Городские власти просят суд обязать дольщиков самих снести дом. По мнению истца, эксплуатация здания может привести к негативным последствиям и причинить вред жизни и здоровью лиц, проживающих в нем. Однако судебная экспертиза показала, что никакой угрозы для жильцов здание не представляет. Адвокаты полагают, что для спасения дома от сноса суд может выделить время на проведение необходимых строительных и реставрационных работ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Островерхова Фото: Марина Островерхова

Анапский городской суд 14 июля рассмотрит исковое заявление администрации города (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань») о сносе трехэтажного дома в селе Сукко. Здание по улице 2-й проезд, 6 застройщик ООО «Еврострой» начал возводить в 2009 году. Однако в 2016 году директор компании Пшимаф Бжецев погиб в результате ДТП, к тому моменту объект был построен до четвертого этажа (по проекту предполагалось возведение пятиэтажки). Площадь многоквартирного дома составила 364 кв м, всего в доме было построено 14 квартир, степень готовности объекта — 62%.

Как говорится в исковом заявлении мэрии Анапы, земельный участок, на котором возведено спорное строение, предназначен для индивидуальной жилой застройки (ИЖС). Согласно генплану города, спорный дом находится в границе второй зоны горно-санитарной охраны курорта, в границе периодического подтопления. Проверка показала, что ответчик возвел многоквартирный жилой дом без оформления разрешительных документов. Кроме того, к зданию пристроен двухэтажный объект, который не состоит на государственном кадастровом учете. Право собственности на него не зарегистрировано. Разрешительная документация на строительство капитальных объектов в границах этого земельного участка администрацией не выдавалась. В связи с этим мэрия считает строения самовольной постройкой, которые необходимо снести.

В июне текущего года 13 участников долевого строительства дома, который мэрия Анапы через суд пытается признать самостроем и снести, обратились с жалобой к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. В своем заявлении жильцы сообщили главе региона, что приобретали квартиры по договорам долевого участия в строительстве с 2009 по 2014 годы.

«Всего Пшимаф Бжецев построил в Анапе пять пятиэтажных многоквартирных домов без разрешительных документов на землях ИЖС. Администрация Анапы разрешила узаконить квартиры через суд и люди получили право собственности. А сейчас наш дом идет под снос»,— комментирует «Ъ-Кубань» одна из пайщиц Марина Островерхова.

Она добавляет, что после смерти застройщика Пшимафа Бжецева собственник участка Геннадий Подъяпольский оформил в собственность эту землю и продал Роману Габитову, но дольщики оспорили сделку. В 2020 году Анапский районный суд признал недействительной сделку купли-продажи земельного участка площадью 758 кв. м, а также объекта незавершенного строительства в Сукко между Романом Габитовым и Геннадием Подъяпольским. Цена по договору земельного участка и самого объекта составила 2,8 млн руб., из них стоимость дома оценили в 600 тыс. руб.

Марина Островерхова отметила, что среди собственников дома 11 пенсионеров, четверо инвалидов, а также участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Сама Марина Островерхова является участником боевых действий в Афганистане.

Согласно судебной экспертизе, которую проводил сотрудник ГБУ КК «Краевая техническая инвентаризация — Краевое БТИ», техническая возможность для того, чтобы привести дом в соответствие с проектом согласованным с управлением архитектуры и градостроительства Анапы, имеется: исследуемый объект находится в стадии строительства, в случае устранения нарушений, здание не будет создавать угрозу жизни и здоровью граждан.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле считает, что суд может удовлетворить требования администрации города, так как по формальным обстоятельствам на ее стороне больше убедительных доводов.

«Дольщики могли бы предъявить выводы судебной экспертизы. Тот факт, что объект находится в статусе “незавершенное строительство” позволяет совершать с ним определенные манипуляции. Защита со стороны жильцов должна требовать, чтобы суд позволил выделить время на создание условий для необходимых строительных и реставрационных работ с домом. В целом, конечно, данная ситуация в очередной раз указывает на то, что нет четких норм в законе, которые бы на 100% защищали граждан, купивших жилье у недобросовестных застройщиков, цель которых была лишь заработать»,— отметил адвокат.

Комментарий администрации Анапы к моменту публикации материала получить не удалось.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что кассационная инстанция оставила в силе решение городского суда Анапы о сносе трех недостроенных многоквартирных домов, которые возвела в Анапе компания «Еврострой». Мэрия Анапы выступила истцом в деле о демонтаже зданий в 2021 году, предъявив суду экспертные заключения о невозможности завершить строительство.

Тат Гаспарян

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