Гостиницу в Коминтерновском районе Воронежа продают за 40 млн рублей

В Коминтерновском районе Воронежа на продажу выставлена мини-гостиница на улице Брянской в районе автовокзала, сообщается в опубликованном на «Авито» объявлении. Общая площадь здания составляет 720 кв. м, в нем расположены 22 номера «со всеми удобствами».

Вместе со зданием продается земельный участок площадью 800 кв. м. «По документам» гостиница формально является жилым домом, сказано в объявлении.

Ранее бум продаж коммерческой недвижимости был зафиксирован в конце 2022 года и начале 2023-го в Белгородской области. На фоне продолжения боевых действий у границ региона местные предприниматели выставили на реализацию активы общей площадью свыше 80 тыс. кв. м и стоимостью почти 3 млрд руб. Среди них — четыре торговых центра, гостиницы и десятки других объектов под сдачу в аренду.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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