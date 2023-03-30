Задержан житель Бийска, повредивший памятные объекты в парке Победы

Правоохранители задержали 20-летнего жителя Бийска (Алтайский край), подозреваемого в повреждении памятных объектов в городском парке Победы. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, утром 25 марта подозреваемый, проходя по территории парка Победы, повредил пятиконечную красную звезду и часть боевой машины. Данные объекты посвящены памяти участникам Великой Отечественной войны. «Своими действиями молодой человек нанес ущерб историко-культурному наследию города, и тем самым оскорбил чувства граждан, свято берегущих и чтящих свою Родину», — указывается в релизе следственного ведомства.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. Как писал «Ъ-Сибирь», прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.

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Илья Николаев