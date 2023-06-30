В Югре ландшафтный пожар за сутки вырос в 1,5 раза

Площадь ландшафтного пожара в Нефтеюганском районе (Ханты-Мансийский автономный округ) за сутки выросла в 1,5 раза — до 750 га. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов региона.

Лесных пожаров в округе нет. За прошедшие сутки спасатели потушили 1 ландшафтное возгорание на площади 80 га.

С 25 мая в Югре действует запрет на посещение лесов. С начала пожароопасного периода, объявленного 28 апреля, в регионе ликвидировали 134 ландшафтных пожара, 234 лесных пожара и пять возгораний на особо охраняемых природных территориях.

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Анна Капустина