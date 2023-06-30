«Т Плюс» заменит 6 км теплосетей в Лысьве в рамках подготовки к отопсезону 2023-2024

Сейчас «Т Плюс» реализует комплекс мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов в Лысьве. В планах компании – реконструкция участков тепловых сетей на улицах Мира, Кирова, Кузьмина. В 2023 году в городе планируется переложить 6 км тепловых сетей. Например, новые теплосетевые коммуникации общей протяженностью 715 метров появятся в зоне теплоснабжения БМК-3 на улице Коммунаров. Также будут построены тепломагистрали длиной 220 метров в зоне теплоснабжения БМК-4.

Сейчас подрядная организация Пермского филиала ПАО «Т Плюс» ведет монтаж тепломеханического оборудования БМК-4 на ул. Перовской. Мощность нового энергообъекта составит 37 МВт. Котельная обеспечит теплом и горячей водой юго- восточную часть города: теплоресурс будут надежно получать жители поселков Ленинский и Комсомольский.

Также выполнена укладка новых теплосетей в районе ул. Жданова – ул. Фестивальная длиной 180 м в зоне БМК-4. При строительстве использована современная предизолированная труба с повышенным сроком эксплуатации до 30 лет. В настоящее время работы по прокладке трубопроводов через ул. Ленина завершены, движение автотранспорта открыто.

На объекте подготовлена площадка под будущий фундамент котельной. БМК-3 мощностью 71 МВт в будущем обеспечит теплоресурсом основную часть города – многоквартирные дома, детские сады и школы. Котельная является самой большой из тех, что «Т Плюс» возведёт в 2023 году.

Энергетикам предстоит выполнить профилактику 134 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения Лысьвы. Это необходимо для надежного теплоснабжения горожан следующей зимой. В планах провести плановое ежегодное техническое обслуживание 5-ти новых котельных, уже возведенных в Лысьве. Также будет возведено 10 новых котельных и реконструировано две действующие котельные. Общая мощность новых теплосетевых объектов составит 150 МВт.

Ещё один важный фактор – подготовка жилого фонда. Управдомы в зоне своей ответственности обязаны провести настройку внутридомовых коммуникаций с установкой систем регулирования теплопотребления дома. Это необходимо для снижения завышенного теплопотребления и равномерного распределения теплоносителя на все элементы лысьвенской системы теплоснабжения.

Новые котельные – современные газовые теплоисточники, заданные параметры работы которых поддерживаются в автоматическом режиме. Для их работы не требуется постоянного присутствия обслуживающего персонала. параметры теплоподачи контролируются дистанционно. Благодаря их появлению в Лысьве обновляется система теплоснабжения для горожан.

Напомним, летом 2022 года Пермский филиал «Т Плюс» заключил концессионное соглашение с администрацией Лысьвенского городского округа, МУП «Теплоэнергоремонт» г. Лысьва и Правительством Пермского края. За 15 лет компания направит 1,6 млрд рублей в развитие системы теплоснабжения города.

Пермский филиал «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве\, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1 204,9 МВт, тепловая мощность – 5187,24 Гкал/ч. «Т Плюс» Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 294 тысяч юридических лиц. Под управлением Группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, более 400 котельных и свыше 20 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 51,8 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»