Футбольное поле ФК «Томь» в Томске выставлено на продажу за 51 млн рублей

В Томске выставлено на торги футбольное поле «Темп» за 51 млн руб. Шаг аукциона – 400 тыс. руб. Согласно документации к торгам, недвижимость арестована за долги футбольного клуба «Томь» по налогам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Заявки принимаются до 28 июня, подведение торгов состоится 3 июля.

В начале февраля 2023 года СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ФК «Томь». Общая сумма задолженности составила около 27,5 млн руб. В апреле 2023 года сотрудники «Томи» написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину из-за долгов по зарплате. Как отметили авторы обращения, продажа одного из объектов инфраструктуры клуба позволила бы решить проблему с зарплатами. «Стадионы «Труд» и «Темп», а также тренировочная база, стоимость которых оценивается в 500 млн руб., арестованы судебными приставами», – отмечали сотрудники клуба в письме.

Комментируя проблемы клуба, губернатор региона Владимир Мазур отмечал, что ФК не будет финансироваться из регионального бюджета, однако обещал найти пути их решения, в том числе за счет привлечения инвестиций.

ФК «Томь» — профессиональный футбольный клуб, созданный в 1957 году.

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Лолита Белова