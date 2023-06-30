Офисы прошли испытание на гибкость

Коворкингов в Москве станет больше. Общая площадь гибких офисов до конца года увеличится еще почти на 60 тыс. кв. м, сообщили “Ъ FM” в консалтинговой компании NF Group. И это не считая мелких проектов. Рынок постепенно оживает, доля вакантных площадей составляет не больше 24%. При этом клиенты по-прежнему могут рассчитывать на серьезный дисконт. Сколько стоит снять рабочее место или офиc? И кто арендаторы? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Место стартаперов заняли промышленники, ритейлеры и малый бизнес, а площадки иностранных игроков сейчас арендуют отечественные компании с госучастием. Коворкинги теперь предпочитают называть гибкими офисами. И сдают уже не рабочее место, а этажи и даже здания. Но, в отличие от коммерческой недвижимости, снять такое пространство можно даже на полгода. Но чаще заключают договор не меньше чем на 11 месяцев.

Аренда рабочего места в Москве стоит от 1 тыс. руб. в час, мини-офиса (на трех-четырех человек) — от 30 тыс. руб. в месяц. Вакантные площадки постепенно заполняются, но клиенты по-прежнему рассчитывают на серьезную скидку, отмечает гендиректор оператора гибких офисов «Ключ» Георгий Голенев:

«Клиент стал более агрессивно торговаться. Дисконт даже до начала спецоперации был от 10% до 15%. Со второй половины 2023 года видим, что в локациях внутри Садового кольца цена стабилизировалась. Сейчас сложно строить прогнозы, но, вполне вероятно, она будет расти, поскольку вакантность Центрального округа существенно ниже, чем в среднем по Москве. И здесь мы видим проблемы в районе, который расположен за Третьим транспортным кольцом. Ставка за рабочее место в зависимости от локации — 35-45 тыс. руб. в месяц».

Площадь гибких офисов в Москве составляет почти 400 тыс. кв. м — это годовой объем возводимых апартаментов до пандемии. К концу 2022-го треть столичных коворкингов пустовала. Владельцы такой недвижимости даже начали смотреть в сторону релокантов. Но, к примеру, на рынок Дубая, решились зайти немногие. При этом к апрелю доля свободных площадей сократилась уже до 24%, говорит директор направления по работе с арендодателями офисной недвижимости NF Group Елена Акатова:

«Многие компании переориентировались. В частности, международные, которые сократили штат, но решили остаться на российском рынке, отказались от классической аренды и переехали в коворкинги. Снимали 1,5-2 тыс. кв. м, в результате переехали в коворкинги со штатом сотрудников от 20 до 100 человек. Обвала цен мы не наблюдаем.

Стоимость рабочего места в объектах премиального формата варьируется от 49 тыс. руб. до 52 тыс. руб. в месяц, включая НДС и все сервисы».

Пока цены держатся на низком уровне, еще можно войти в новые контракты на хороших условиях и снять интересный вариант. Но в некоторых локациях уже наблюдается дефицит, утверждает руководитель направления корпоративных продаж сети смарт-офисов SOK Иван Сажин:

«Рабочие места дешевеют. С другой стороны, допустим, тот же самый Ленинградский коридор очень востребован, и все реализовано. Два здания у нас полностью сданы. Поэтому мы здесь не дисконтируем — в районе 32 тыс. за рабочее место. На текущий момент даже их нет. По другим площадкам — "Сити", Земляной Вал, Парк культуры — есть вакансия, поэтому мы готовы обсуждать. Ставки закрытия в районе 28 тыс. руб., это небольшой откат. Было ожидание 32-33 тыс. руб. плюс НДС».

Экономия на аренде рабочего места составляет сейчас 5-7 тыс. руб. в месяц. А можно вообще не платить. Список бесплатных коворкингов в Москве постоянно пополняется. Еще один — летний, к примеру, откроется на следующей неделе в саду «Эрмитаж».

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".