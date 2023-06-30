В Северском районе возникли проблемы с водоснабжением из-за износа скважин и коммунальных сетей

В Северском районе наблюдаются перебои с водоснабжением, особенно в летний период. Их причиной является износ действующих скважин и коммунальных сетей, сообщает региональный оперштаб по информации министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

В 2022 году для улучшения ситуации в районе провели капремонт 10 артезианских скважин и заменили более 31 км сетей. В этом году отремонтируют три скважины в станице Северской и еще одну — в Азовском сельском поселении. Работы намерены завершить в августе-сентябре. Также в муниципалитете для улучшения водоснабжения начали строить Азовский магистральный водопровод.

На время работ в районе организовали подвоз воды для бытовых нужд. Заявки принимаются по телефонам: 8 (861-66) 2-67-72, 2-21-59.

Проблемы с водоснабжением наблюдаются и в Горячем Ключе. Несколько дней назад там из строя вышли сразу четыре колодца из девяти. Из-за этого сложилась сложная ситуация с недостатком запасов водозабора. Штатный режим подачи воды восстановят к августу.

Татьяна Ручкина

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