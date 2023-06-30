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Коммерсантъ FM
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«В большинстве квартир предусмотрены лоджии»

Светлана Бардина — о шестом квартале «Острова»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как будет благоустроена территория жилого комплекса от компании «Донстрой».

Шестой квартал проекта «Остров».

Шестой квартал проекта «Остров».

Фото: Пресс-служба компании «Донстрой»

Шестой квартал проекта «Остров».

Фото: Пресс-служба компании «Донстрой»

Стильная архитектура, продуманное благоустройство, широкая линейка планировочных решений и, конечно, виды — все это компоненты успеха девелоперского проекта. А если они еще усилены хорошей транспортной доступностью и престижной локацией, то популярность у клиентов обеспечена.

Например, масштабный жилой комплекс «Остров» в Мневниковской пойме Москвы-реки. Во флагманском проекте компании «Донстрой» стартовали продажи в корпусе 1 шестого квартала. Из окон нового дома будут открываться виды на внутренний ландшафтный двор, Московский дендропарк, парки «Фили» и «Крылатские холмы».

Сейчас в корпусе представлено 65 вариантов планировок — от функциональных студий до просторных четырехкомнатных лотов. В большинстве квартир предусмотрены лоджии. Есть форматы с собственной террасой, модным угловым остеклением, панорамным окном в ванной комнате и видовые пентхаусы. Площади квартир в продаже — от 32 кв. м до 122 кв. м. Минимальная цена — 19 млн руб.

Дома шестого «Острова» будут отличаться необычной уступчатой архитектурой со стильными геометричными фасадами. В квартале запроектирована двухуровневая подземная парковка на 867 машино-мест, в которой будут в том числе места с возможностью установки зарядок для электромобилей.

Внутренний двор посвящен теме воды. В центре появится прогулочный маршрут в виде дождевой аллеи с водной растительностью вдоль дорожек. Элементы ландшафта будут служить естественными границами для зон отдыха, спортивных и детских площадок. А еще прямо на территории «Острова. 6» построят детский сад.

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