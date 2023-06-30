«Марку вдохновляют Магеллан, Марко Поло и Пушкин»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о кроссоверах Dashing и X90 Plus, которые начали продавать в России, в том числе об их стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jetour X90 Plus Фото: Jetour X90 Plus

29 июня в Москве состоялась торжественная презентация еще одного автомобильного бренда из Китая — марки Jetour. В этот же день объявили о старте продаж, к чему компания успела серьезно подготовиться: за последние полгода по стране было открыто семь десятков дилерских центров. Марка Jetour появилась на свет пять лет назад как дочерняя компания концерна Chery, и ее продукция представляла собой, собственно, автомобили Chery, но более простые и потому доступные по цене.

Но со временем концепция поменялась, и Jetour сегодня презентуют не столько молодежи, сколько всем любителям путешествий. Во время мероприятия один из топ-менеджеров китайской компании говорил, что марку вдохновляют такие путешественники, как Магеллан, Марко Поло, а из наших почему-то Пушкин. Не Афанасий Никитин или Миклухо-Маклай, а поэт, которого царь не пустил в Европу и который за свою жизнь выезжал за рубеж всего один раз, причем вместе с российскими войсками. Тревожная такая метафора.

Продажи Jetour стартовали с двух моделей — кроссовера поменьше, который называется Dashing, и большого кроссовера X90 Plus. Первый выглядит стильно в контексте современных китайских представлений о прекрасном. Но внутри достаточно скромен и по отделке, и по приборам. Отсюда и вполне конкурентоспособная цена в 2,5 млн руб. Большой кроссовер на 1 млн руб. дороже и отделан с претензией на роскошь, но и там видна экономия. Базовый двигатель — бензиновый 1,6. Полного привода не предусмотрено ни у той, ни у другой модели.

Что касается подготовленности машин к путешествиям, то я не нашел в них чего-то специфического. Большие багажники, панорамная крыша, а у Dashing один из динамиков медиасистемы встроен в подголовник водительского кресла, чтобы не заскучать в дороге. Но, как обещают представители Jetour, все интересное ждет нас впереди. Уже в обозримом будущем на нашем рынке должен появиться десяток самых разных моделей этой китайской марки.