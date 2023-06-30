Режим повышенной готовности введен в Барнауле из-за разлива нефтепродуктов в реке

Власти Барнаула ввели режим повышенной готовности после обнаружения в реке Барнаулка маслянистых пятен. По данным мэрии, сообщение о происшествии поступило накануне вечером.

В ходе осмотра специалистами обнаружены следы нефтепродуктов вдоль берега реки Барнаулки — от проспекта Социалистического до площади Баварина.

Центром гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае отобраны пробы воды для проведения анализа. «С целью локализации распространения загрязнения на поверхности воды установлены боновые заграждения, задерживающие масляные пятна. Проводится работа по удалению масляных пятен с поверхности воды», - сообщила мэрия Барнаула. К работе привлечены 23 человека и восемь единиц техники.

По информации местных властей, угрозы попадания нефтепродуктов в систему водоснабжения города нет.

В апреле власти Красноярска ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на Енисее. Следы нефтепродуктов были обнаружены вдоль правого берега реки Енисей в районе филиала «Центральный» АО «Красноярскнефтепродукт» и Октябрьского моста.

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Лолита Белова