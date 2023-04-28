Режим ЧС объявил мэр Красноярска из-за разлива нефтепродуктов на Енисее

Мэр Красноярска Владислав Логинов подписал постановление о введении режима угрозы возникновения ЧС муниципального характера из-за обнаружения нефтепродуктов вдоль правого берега реки Енисей в районе филиала «Центральный» АО «Красноярскнефтепродукт» и Октябрьского моста.

В рамках постановления органы управления и силы городского звена территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим «повышенной готовности». Департаменту городского хозяйства администрации поручено совместно с АО «Красноярскнефтепродукт» провести исследование на предмет возможного выхода нефтепродуктов с земельных участков вдоль правого берега реки в русло Енисея.

Также чиновники должны заключить контракт со специализированной организацией для сбора, транспортирования и обезвреживания нефтепродуктов.

Дополнительно глава города распорядился установить боновые заграждения, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Енисей.

Краевая прокуратура 20 апреля в связи с очередным обнаружением масляных пятен в акватории реки Енисей в районе Октябрьского моста организовала проверку. По информации ведомства, причиной появления масляных пятен является масштабное многолетнее подпочвенное загрязнение нефтепродуктами территории Красноярской нефтебазы (пер. Тихий, 1А) и соседних с ней земельных участков.

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Лолита Белова