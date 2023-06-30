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Коммерсантъ FM
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В Татарстане два человека погибли при взрыве резервуара для нефтепродуктов

В Татарстане в селе Старое Маврино Заинского района произошел взрыв пустого резервуара для нефтепродуктов на территории «Елховнефти» (подразделение «Татнефти»). Как уточнили «Ъ» в пресс-службе МЧС республики, сообщение о происшествии поступило в 10:21 30 июня.

Когда прибыли пожарные было установлено, что загорелся недействующий резервуар, который находился на реконструкции). В МСЧ сообщили, что в 11:01 возгорание ликвидировали.

Погибли двое рабочих, 1976 и 1987 годов рождения, которые исследовали резервуар для повторного заполнения нефтяными продуктами, сообщило следственное управление СКР по Татарстану. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).

Кирилл Антонов, Казань

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