Директор золотодобывающей компании, которого обвиняют в преступлении, подал иск к управлению СКР по Башкирии

Директор ООО «Весна» Марат Альгужин направил иск в арбитражный суд Челябинской области, следует из картотеки дел суда. Ответчики — управление СКР по Башкирии и республиканское управление Федерального казначейства. Сумма иска – 11,8 тыс. руб. Дата предварительного судебного заседания пока не назначена.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в отношении господина Альгужина было возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

С февраля 2019 года по сентябрь 2022 года, как сообщала пресс-служба прокуратуры Башкирии, «Весна» незаконно добывала золото в Баймакском районе на землях сельхозназначения за пределами лицензионных участков.

В результате деятельности компании, был поврежден плодородный слой почвы на площади более 35,7 га. Общая сумма ущерба составила около 5,5 млрд руб.

По данным картотеки дел Баймакского райсуда, уголовное дело в отношении Марата Альгужина рассматривается с середины марта. Ближайшее судебное заседание назначено на 3 июля.

Олег Вахитов

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