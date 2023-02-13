Золотодобытчика обвиняют в нанесении ущерба на 5,5 млрд рублей

Прокуратура Баймакского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Весна» Марата Альгужина. Он обвиняется в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, с февраля 2019 года по сентябрь 2022 года «Весна» незаконно добывала золото на землях сельхозназначения за пределами лицензионных участков.

В результате деятельности компании, был поврежден плодородный слой почвы на площади более 35,7 га. Общая сумма ущерба составила около 5,5 млрд руб., отметили в прокуратуре.

На имущество «Весны» наложен арест.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Баймакский районный суд, добавили в надзорном ведомстве.

ООО «Весна», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2010 года в Сибае. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Владелец компании — Марат Альгужин. По итогам 2021 года при выручке 109,8 млн руб. чистая прибыль «Весны» составила 17,5 млн руб.

Олег Вахитов

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