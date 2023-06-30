«Россети Тюмень» направили более 4 млн рублей на ремонт крупной подстанции в Югре

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции, питающей микрорайон города Югорска в ХМАО – Югре. На повышение надежности электроснабжения потребителей компания направила свыше 4 млн рублей.



На подстанции 110 кВ «Мансийская» энергетики отремонтировали силовое оборудование и коммутационные аппараты: два силовых трансформатора, десять выключателей и четыре разъединителя. В ходе техобслуживания специалисты заменили резиновые уплотнения, термосигнализаторы и силикагель в воздухоосушительных фильтрах, а также проверили устройства регулирования напряжения, релейной защиты и автоматики.

Плановый ремонт подстанции выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главной целью которой является подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. Реализованные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения микрорайона Югорск-2, где кроме частных домовладений находятся детский сад, школа, спорткомплекс и амбулатория.

АО «Россети Тюмень»