В Тюменской области бывшего майора полиции отправили в колонию за превышение полномочий

Ярковский районный суд признал бывшего старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела полиции № 2 межмуниципального отдела МВД России «Тобольский» виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что в октябре 2021 года полицейский с целью получения от потерпевшей признательных показаний, применил в отношении последней насилие и специальные средства. Гособвинение поддержал прокурор Ярковского района Сергей Шультайс.

В итоге оперуполномоченного приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенную должность сроком на два года и специального звания — майор полиции. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в 300 тыс. руб.

Напомним, ранее суд в Тюмени не стал заключать под стражу двух сотрудников уголовного розыска, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями. Согласно материалам дела, при задержании подозреваемого на улице Тульская в Тюмени сотрудники уголовного розыска превысили свои должностные полномочия и «причинили мужчине моральный и физический вред».

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте