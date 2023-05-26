Суд в Тюмени не стал заключать под стражу двух сотрудников уголовного розыска, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями

Ленинский районный суд Тюмени не нашел оснований для заключения под стражу сотрудников ОРПОН УУР УМВД России по Тюменской области, 39-летнего Дмитрия П. и 36-летнего Александра П., которые обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Согласно материалам дела, при задержании подозреваемого на улице Тульская в Тюмени сотрудники уголовного розыска превысили свои должностные полномочия и «причинили мужчине моральный и физический вред». Напомним, по вменяемой статье силовикам грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Сторона защиты просила не заключать своих подопечных под стражу, так как подсудимые имеют положительные характеристики, постоянное место жительство и малолетних детей на иждивении. Доказательств, что обвиняемые могут скрыться от суда и следствия, а также воспрепятствовать расследованию, суду представлено не было.

Диана Сунагатуллина

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