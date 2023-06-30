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Коммерсантъ FM
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ФАС согласовала сделку по покупке оператора Gallery группой Russ Outdoor

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство группы Russ Outdoor о покупке оператора наружной рекламы Gallery, следует из сообщения службы. На прошлой неделе ФАС подтвердила, что рассматривает ходатайство группы (см. «Ъ» от 23 июня).

О том, что группа собирается покупать своего ближайшего конкурента Gallery, в январе 2022 года сообщал РБК. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гэллэри Сервис» на 100% принадлежит бизнесмену Ивану Таврину через холдинг «Медиа 1». Выручка ООО по итогам 2022 года составила 4,3 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб. Годом ранее выручка компании была на уровне 4,4 млрд руб. при чистой прибыли 464 млн руб. Выручка ООО «Рус Аутдор» в 2022 году составила 14 млрд руб., чистая прибыль — 820 млн руб. В 2021-м эти показатели составляли 11 млрд руб. и 1,3 млрд руб. соответственно.

В ФАС подчеркнули, что Russ Outdoor обязали не повышать цены на рекламные услуги до конца 2023 года.

Юлия Юрасова

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