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Мэрия Самары возьмет в кредит 1 миллиард рублей на погашение долгов

Администрация Самары объявила два аукциона на открытие кредитной линии с лимитом задолженности. Чиновники хотят взять займ на общую сумму 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заемные средства планируется потратить на финансирование дефицита бюджета и/или погашение долговых обязательств. Начальная цена каждого контракта составляет 42,5 млн руб.

Согласно условиям контрактов, каждая из кредитных линий с лимитом задолженности должна быть открыта на срок 365 календарных дней с даты заключения контракта. Итоги аукционов планируется подвести 30 мая. Ранее власти Самары уже брали кредит на 1,5 млрд руб. на финансирование бюджетного дефицита.

Георгий Портнов

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