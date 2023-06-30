Родниковский свинокомплекс в Челябинской области подешевел почти на 100 млн рублей

Банк «Траст» объявил новые торги по продаже 100% уставного капитала ООО «Родниковский свинокомплекс». Начальная цена объекта снижена почти на 100 млн руб. – с 1,22 млрд до 1,12 млрд руб. Информация размещена на сайте Российского аукционного дома.

Помимо 100% уставного капитала предприятия в единый лот включены права требования «Траста» к ООО в размере более 2 млрд руб.

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 августа. Участники должны внести задаток в размере 127,7 млн руб. Шаг аукциона составит 28,19 млн руб. Время проведения процедуры при отсутствии предложений по цене – 16 августа.

ООО «Родниковский свинокомплекс» расположен в Красноармейском районе Челябинской области. Производственная мощность предприятия, рассчитанного на 105 тыс. голов свиней, составляет 19 тыс. т мяса в год. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущие торги, объявленные в апреле этого года, не состоялись по причине отсутствия участников. Год назад «Траст» пытался продать актив за 2 млрд руб.

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