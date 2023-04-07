БНА «Траст» продает актив «Здоровой фермы» в Пермском крае за 2 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на торги один из активов группы компаний «Здоровая ферма» – птицефабрику «Комсомольская» в Пермском крае. Начальная цена 100% акций предприятия составляет почти 2 млрд руб., сообщает пресс-служба банка.

Торги пройдут на площадке Российского аукционного дома 19 мая. Заявки принимаются до 15 мая. Цена лота — 2,0 млрд рублей. Заявки принимаются до 15 мая. Шаг аукциона составит 2,5% от начальной цены. Птицефабрика «Комсомольская» включает комбикормовое производство, инкубаторы, цеха выращивания молодняка и промышленного содержания кур-несушек, цеха сортировки и упаковки яйца. По объемам производства предприятие занимает 12 место в России. Ежегодно птицефабрика выпускает 650 млн штук товарного яйца. Годовой объем производства кормов — 110 тыс. т. «Под управлением „Траста“ объем производства птицефабрики „Комсомольская“ увеличился на 5%, и фабрика вышла на свою проектную мощность»,– сообщает БНА «Траст». До конца года банк планирует выставить на торги свиноводческое направление «Здоровой фермы» — Родниковский свинокомплекс, расположенный с Красноармейском районе Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре прошлого года банк продал бройлерное направление группы компаний «Здоровая ферма», расположенное в Челябинской области. Это В 100% долей в уставных капиталах входящих в структуру «Здоровой фермы» ООО «ТД “Здоровая ферма”», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская мясная компания», ООО ГК «Здоровая ферма», ООО «Здоровая ферма деликатесы». Предприятия приобрело ООО «АПК “Михайловский”» входящее в группу «Черкизово» 4,03 млрд руб.

До декабря 2015 года ГК «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Колесникову. С декабря 2018 года группа перешла в собственность БНА «Траст».