Пляжи Анапы закрыли из-за шторма

В Анапе на 30 июня ввели запрет на купание в море из-за шторма и донного течения. На пляжах вывесили красные флаги, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Запрет вводится только на купание. Находиться на пляже и загорать разрешено. Поэтому уже с раннего утра на пляжах Анапы много отдыхающих.

27 июня в Анапе действовал аналогичный запрет. В мэрии просили усилить контроль за пожилыми и детьми.

Донное или обратное течение — это внезапно появившийся сильный поток, направленный под прямым углом к берегу. Оно не затаскивает под воду, уносит далеко от берега.

Татьяна Ручкина

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