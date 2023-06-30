Пляжи Анапы закрыли из-за шторма

В Анапе на 30 июня ввели запрет на купание в море из-за шторма и донного течения. На пляжах вывесили красные флаги, сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: PerfectStock
Запрет вводится только на купание. Находиться на пляже и загорать разрешено. Поэтому уже с раннего утра на пляжах Анапы много отдыхающих.
27 июня в Анапе действовал аналогичный запрет. В мэрии просили усилить контроль за пожилыми и детьми.
Донное или обратное течение — это внезапно появившийся сильный поток, направленный под прямым углом к берегу. Оно не затаскивает под воду, уносит далеко от берега.
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