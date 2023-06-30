Построить логистический комплекс во Фролах может другой инвестор

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) инициативе ООО «Пермь Логистика» по строительству на территории села Фролы логистического парка «Парма». Как сообщил сегодня на заседании совета гендиректор компании Никита Ковалев, на участке в 20,2 га «Пермь Логистика» планирует построить сухой склад площадью 28,4 тыс. кв. м, мультитемпературный склад площадью 15,3 тыс. кв. м., производственный блок размером 3 тыс. кв. м, пропускные пункты и прочие технические площадки. Ввести логистический парк в эксплуатацию планируется в III квартале 2025 года. Планируемый объем инвестиций — 1,6 млрд руб. В качестве поддержки для реализации проекта, которая предусмотрена механизмом ПИП, компания попросила предоставить ей льготы по налогу на имущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: презентация ООО «Пермь Логистика» Фото: презентация ООО «Пермь Логистика»

По данным Kartoteka.ru, ООО «Пермь Логистика» было зарегистрировано в Перми в марте 2023 года. Основным видом деятельности общества указана деятельность по складированию и хранению. Единственным учредителем компании является Никита Ковалев. Господин Ковалев с 2021 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Москве. Информации о наличии у него какого-либо бизнеса, помимо ООО «Пермь Логистика», или опыте руководства в других компаниях нет.

Ранее построить во Фролах логистический комплекс планировало АО «Форум-групп» из Екатеринбурга. В конце марта этого года стало известно, что компания решила выйти из проекта и продать свой участок площадью 13 га, на котором хотела возвести объект.