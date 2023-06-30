В крупнейших странах Европы значительно замедлилась инфляция

Сегодня, 30 июня, стало известно, что по итогам июня инфляция во Франции в годовом исчислении составила 4,5%, тогда как еще в мае она находилась на уровне 5,1%. Июньская динамика оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших рост 4,6%, и стала рекордно низкой с марта 2022 года. Впрочем, темпы инфляции во Франции все еще остаются ниже целевой инфляции ЕЦБ, определенной в 2%.

Накануне о замедлении инфляции также сообщили Италия и Испания. В Италии в июне базовая инфляция составила 5,6%, тогда как в мае — 6%, а потребительская инфляция — 6,4% (в мае — 7,6%). Это стало самым существенным замедлением с февраля.

Наиболее заметное замедление инфляции было зафиксировано в Испании: в июне рост цен составил всего 1,9% по сравнению с июнем прошлого года — это минимальный уровень более чем за два года, с марта 2021-го. Испания стала первой крупной страной ЕС, в которой уровень инфляции опустился ниже целевого порога ЕЦБ в 2%. Основными драйверами замедления роста цен в Испании стали продукты питания, безалкогольные напитки и топливо.

По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, столь существенное замедление инфляции в крупнейших странах ЕС может говорить об успехах ЕЦБ в борьбе с ростом цен, резко ускорившимся в прошлом году.

Подробнее об инфляции в ЕС — в материале «Ъ» «Где два, там и четыре».

Евгений Хвостик