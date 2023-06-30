В Самаре на две недели отключат горячую воду

Горячее водоснабжение будет приостановлено для жителей ряда улиц, организаций и предприятий с понедельника, 3, по 16 июля текущего года. Об этом сообщает самарский филиал ПАО «Т Плюс».

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«В рамках текущего ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя»,— говорится в сообщении.

В зону отключения попадают здания, которые находятся в границах пр. Кирова, ул. Физкультурная, 22 Партсъезда, Свободы, Победы, Каховская, Нагорная, Черемшанская, пр. Юных Пионеров, а также пр. Металлургов и ул. Металлистов. Подача горячей воды возобновится после того, как будут устранены выявленные дефекты.

Ранее в Самаре на ряде улиц отключили холодную воду. Это было связано с техническими работами на сетях.

Георгий Портнов