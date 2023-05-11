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В Самаре на трех улицах отключат холодную воду

Отключение холодного водоснабжения произойдет в четверг и пятницу на трех улицах в Самаре. Об этом сообщает ООО «Самарские коммунальные системы».

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В частности, в четверг, 11 мая будет проводиться замена задвижек и участка трубопроводы. В связи с этим холодной воды не будет на ул. Ташкентская, 135-153, и на ул. Стара-Загора, 220-224; 228-232.

Кроме того, в пятницу, 12 мая, планируется замена пожарного гидранта. Из-за этого холодное водоснабжение будет отключено на ул. Кабельная, 1, 2, 3. Бойлер будет находиться на ул. Кабельная, 2. Работы планируется провести с 9:00 до 13:00.

Ранее из-за ремонтно-профилактических работ воду в Самаре отключили более чем на 20 улицах.

Георгий Портнов

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