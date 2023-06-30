Акционеры «Сургутнефтегаза» утвердили дивиденды из расчета 0,8 руб. на акцию за 2022 год

Решением акционеров компании «Сургутнефтегаз» (ХМАО-Югра) одобрена выплата дивидендов по результатам 2022 года, говорится на сервисе раскрытия информации. Так, выплата за обыкновенную и за привилегированную акцию составит 0,8 руб. Лиц, имеющих право на получение дивидендов, определят 20 июля.

Напомним, компания в 2022 году получила чистую прибыль в размере 60,7 млрд руб., что в 8,4 раза ниже показателей предыдущего года. Выручка за год выросла на 23,5% и составила 2,3 трлн руб., себестоимость продаж — на 21,4%, до 1,654 трлн руб. Как указано в отчете, базовая прибыль на акцию за 2022 год составляет 1,58 руб.

«Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших нефтяных и газодобывающих компаний в России. Занимается разведкой и добычей углеводородного сырья, переработкой нети и газа, производством электроэнергии.

Диана Сунагатуллина

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