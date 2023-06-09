Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» по РСБУ за год упала в 8,4 раза

Компания «Сургутнефтегаз» (ХМАО-Югра) из расчетов по РСБУ в 2022 году получила чистую прибыль в размере 60,7 млрд руб., что в 8,4 раза ниже показателей предыдущего года, следует из отчета компании. Выручка за год выросла на 23,5% и составила 2,3 трлн руб., себестоимость продаж — на 21,4%, до 1,654 трлн руб.

В начале торгов на Московской бирже обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» выросли на 2,5% (26,1 руб.), привилегированные — на 7,1% (до 35,95 руб.). Как указано в отчете, базовая прибыль на акцию за 2022 год составляет 1,58 руб.

«Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших нефтяных и газодобывающих компаний в России. Занимается разведкой и добычей углеводородного сырья, переработкой нети и газа, производством электроэнергии. Напомним, в мае совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 0,8 руб. за обыкновенные и за привилегированные акции.

Диана Сунагатуллина

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