Экс-директору Центрального рынка Томска вынесен приговор по делу о мошенничестве и присвоении

В Томской области оглашен приговор в отношении бывшего директора Центрального городского рынка Томска Камила Бабаева и его отца Габила Бабаева, возглавлявшего городской Совет потребительских обществ. По делу о мошенничестве в особо крупном размере и присвоении вверенных средств (ст. 159 и ст. 160 УК РФ) фигурантам назначено 5,5 и 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Томской области.

По данным следствия, в 2017 году Габил Бабаев, являясь председателем Совета потребительских обществ присвоил 2,7 млн руб. Он же в 2018 году продал здание, принадлежащее одному из членов потребительского союза. «При этом вырученные от продажи средства в размере 400 тыс. руб. он похитил и распорядился ими по своему усмотрению», - говорится в сообщении ведомства.

Также, по версии следствия, Габил Габаев в 2018-2020 годы для личного использования приобрел в кредит три легковых автомобиля. Оплату по автозаймам осуществляли бухгалтеры организации. Таким образом он растратил вверенные ему денежные средства в размере свыше 3,8 млн руб., указывают в региональной прокуратуре. В деле содержится также и еще ряд эпизодов, в том числе совершенные при содействии его сына — бывшего директора Центрального городского рынка Камила Бабаева.

Камила Бабаева судили за хищение более 680 тыс. руб.

Председатель «Томского городского потребительского общества» Габил Бабаев и его сын Камил Бабаев были задержаны в 2020 году.

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Лолита Белова