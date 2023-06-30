Самарское Агентство по содержанию дорог нарушило закон о закупках

Заместитель бухгалтера ГКП Самарской области «АСАДО» признан виновным в административном правонарушении (ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ). Сотруднику назначен штраф на сумму 30 тыс. руб. Об этом сообщает Самарское УФАС.

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«По результатам проведенной проверки было выявлено, что ГКП СО "АСАДО" производило оплату по ряду заключенных договоров частично или не производило вовсе»,— говорится в сообщении.

В частности, в марте текущего года агентство заключило с ООО «СИТИСТРОЙ» договор субподряда на зимнее содержание автодорог общего пользования регионального значения в Самаре. Начальная цена контракта составила более 2,2 млн руб.

Работы были выполнены. Однако ГКП расплатилось с субподрядчиком в установленные сроки только частично.

Нарушения выявила прокуратура. Она направила материалы в антимонопольную службу региона.

Ранее госучреждение из Самары было уличено в нарушении при закупке медоборудования стоимостью два млн руб. Речь идет об областном ГКУ «Самарафармация».

Георгий Портнов