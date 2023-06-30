Лучшие из лучших

В 2023 году конкурс прошел на трех производственных площадках: на Осинском, Полазненском и Павловском нефтегазопромыслах. В 54-м конкурсе профессионального мастерства приняли участие более 150 человек из 12 цехов добычи нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», зависимые организации и организации Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Денежное вознаграждение для победителей профсоревнований было увеличено почти на 40%.

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В ежегодном конкурсе профессионального мастерства в 2023 году победителей награждали в 12 номинациях, в числе которых две номинации для молодых специалистов Компании.

В этом году конкурс прошел на трех производственных площадках: на базе Осинского, Полазненского и Павловского нефтегазопромыслов. В 54-м конкурсе профмастерства приняли участие более 150 человек из 12 цехов добычи нефти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

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Церемония награждения победителей прошла в Осе – одном из основных нефтяных районов Пермского края. Награды победителям вручали генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков, первый заместитель генерального директора Руслан Пивовар, глава Осинского городского округа Алексей Григорьев и руководители группы организаций «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

По итогам соревнований в главной номинации профильного направления – «Добыча нефти и газа» – первое место занял Евгений Кустов (ЦДНГ №6). Среди молодых специалистов лучшим стал Петр Кичигин (ЦДНГ №4). В общем зачете наибольшее количество наград у команды ЦДНГ №1, вторым стал ЦДНГ №4, замкнул тройку лидеров ЦДНГ №6. А среди бригад спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований первыми стали сотрудники ЦИТС Полазна (Центральная инженерно-технологическая служба).

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История конкурсов профессионального мастерства нефтяников Прикамья берет свое начало с соревнований вахт буровых бригад. 1 сентября 1969 года, в канун Дня нефтяника, в окрестностях Березников, на буровой площадке перспективной Кольцовской площади, померились мастерством лучшие буровые вахты производственного объединения «Пермнефть». Инициатором и организатором конкурса выступил молодой инженер, начальник производственного отдела по бурению «Пермнефти» Владимир Мокичев. Конкурсы профессионального мастерства проводятся в целях совершенствования специалистов и обучения молодежи, выявления передовых приемов и методов труда, повышения престижа профессии и являются составной частью кадровой политики ПАО «ЛУКОЙЛ» по непрерывному профессиональному обучению персонала.

ООО "Лукойл-Пермь"