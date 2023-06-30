Щит «Надежда» начнет строительство будущих станций зеленой ветки в сентябре

Тоннелепроходческий щит «Надежда» к сентябрю выйдет из тестового режима и начнет строительство будущих станций зеленой ветки петербургского метрополитена. Об этом 29 июня рассказали в пресс-службе Смольного.

Осенью скорость проходки вырастет до шести бетонных колец в сутки. Щит будет запущен в сторону станций «Богатырская» и «Каменка».

«Когда все будет отлажено на Невско-Василеостровской линии, мы запустим щиты диаметром 5,63 метра на Красносельско-Калининской. Как и обещали, начнем проходку в обе стороны от станции "Путиловская". К центру города — до станции "Каретная". И на юго-запад - к станции "Сосновая Поляна"»,— рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что за девять лет в Петербурге планируют построить 20 новых станций метро.

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