В морпорту Новороссийска пройдет тренировка со стрельбой

1 июля в морском порту Новороссийска пройдет тренировка с выполнением стрельб. Об этом предупредили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Проверку практических действий по отражению нападения безэкипажных катеров проведут силами Новороссийской военно-морской базы. Учения будут проходить с 15 до 17 часов. Власти города просят сохранять спокойствие.

28 июня учения со стрельбой проводились также в акватории морпорта Туапсе. Сегодня, 30 июня, в городе проведут плановую проверку готовности локальной системы оповещения ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

Татьяна Ручкина

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