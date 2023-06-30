«Главное, чтобы без принуждения»

Государство поможет накопить на старость. В России с 1 января должна заработать программа долгосрочных сбережений. Соответствующий закон 29 июня приняла Госдума. Граждане получат возможность вложить деньги в негосударственные пенсионные фонды и через 15 лет воспользоваться ими по своему усмотрению, получив определенный доход. Власти, в свою очередь, гарантируют сохранность средств и обещают различные льготы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в успешности этого проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Государственная дума в окончательном чтении приняла закон о создании в РФ программы долгосрочных сбережений (ПДС). Речь идет о том, что любой гражданин страны сможет самостоятельно накопить себе на старость, и государство ему в этом всячески поможет. В частности, обеспечит гарантии, что взносы не пропадут. Деньги следует отнести в негосударственные пенсионные фонды, которые вложат их в различные финансовые инструменты.

Система работает исключительно на добровольной основе. Последнее обстоятельство особенно важно подчеркнуть. Далее следует совершенно непонятное для простого человека длинное пояснение относительно того, сколько, когда и куда внести и что в итоге каждый участник ПДС сможет получить. Тем не менее можно все-таки торжественно объявить: то, о чем так долго говорили финансовые власти, наконец-то свершилось.

Альтернатива пресловутой накопительной части пенсии в муках, но все-таки родилась. Последняя, как известно, формально как бы существует, но фактически заморожена, и кажется, что навсегда. Тем не менее, чтобы избежать обвинений в некомпетентности, скажем, что одно с другим как бы и не связано. Народу российскому предоставлена прекрасная возможность накопить себе даже не на старость, а на перспективу.

А государство, в свою очередь, получит в распоряжение дополнительные финансовые ресурсы для инвестиций. Так что в целом очень и очень прогрессивное событие. И даже вроде бы можно будет эти самые замороженные накопления как-то туда включить. Так что ждем дополнительных разъяснений. Вопрос-то не праздный.

Но стоит все-таки обратить внимание на несколько спорных моментов. Для начала, как это было сказано выше, в законе специально подчеркивается, что система добровольная.

Действительно, изначально было несколько предложений, мол, давайте население осчастливим в принудительном порядке — с зарплаты вычтем, и дело с концом.

Хочется верить, что этот вариант похоронен окончательно, хотя нельзя исключать, что появятся некие работодатели, что захотят проявить инициативу, от которой рядовому работнику будет очень сложно отказаться.

Во-вторых, событие громкое, но ни тебе рекламы, ни агитации, например, что-то вроде «не прячьте ваши денежки по банкам и углам, а несите в ПДС, и будет вам счастье». Нет ничего даже похожего. При этом есть большие сомнения, что народ российский массово понесет свои кровные. Почему? Потому что существует такое важное понятие, как доверие. Если один раз пенсии заморозили, где гарантия, что опять не заморозят?

Тут не знаешь, что завтра будет, а вы говорите — надолго откладывать.

И как это самое доверие повысить? Причем кажется, что начинать нужно было именно с этого, а потом уже и все эти ПДС создавать. Но это, как мы понимаем, непросто, поскольку вопрос этот не технический, а больше политический и даже моральный. Он требует разных сложных мер по многим направлениям. Впрочем, пусть система заработает. Все-таки лучше, чем ничего. Главное, чтобы без принуждения и подводных камней. Так, глядишь, доверие и укрепится в какой-то степени.

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