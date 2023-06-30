Российские военные на спецоперации получили новое обмундирование

Минобороны России сообщило, что российские военные в зоне боевых действий на Украине получили новое полевое обмундирование, сшитое специально для военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Калашников» Фото: «Калашников»

«Элементы новой формы одежды завезены полностью на группировку войск. На данный момент организована ежедневная выдача военнослужащим. В ближайшие несколько дней этот процесс будет завершен, и личный состав группировки будет в полном объеме переодет в новую форму одежды»,— приводит пресс-служба Минобороны слова главы вещевой службы соединения Западного военного округа.

Как заявили в Минобороны, новое обмундирование сшито из «современных комбинированных материалов» для терморегуляции в любых погодных условиях, а в наиболее уязвимых для повреждений местах, на коленях и локтях, обеспечена «дополнительная защита».

У облегченных ботинок из новых комплектов есть мембрана для вентиляции в жаркую погоду и защиты от промокания в дождь и слякоть, а также карманы, куда для удобства можно спрятать шнурки.

Еще в начале мая компания «Триада-ТКО» (входит в состав концерна «Калашников») начала поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования для вооруженных сил России. Тогда отмечалось, что форма была разработана совместно с вещевым управлением департамента ресурсного обеспечения российского Минобороны.

21 октября согласно указу президента был создан координационный совет по обеспечению потребностей вооруженных сил. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, проблемы со снабжением мобилизованных экипировкой будет решать именно этот совет. 25 октября прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин призвал подключить все мощности легкой промышленности для производства военной экипировки.

Анастасия Ларина