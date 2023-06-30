Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российские военные на спецоперации получили новое обмундирование

Минобороны России сообщило, что российские военные в зоне боевых действий на Украине получили новое полевое обмундирование, сшитое специально для военной операции.

Фото: «Калашников»

Фото: «Калашников»

«Элементы новой формы одежды завезены полностью на группировку войск. На данный момент организована ежедневная выдача военнослужащим. В ближайшие несколько дней этот процесс будет завершен, и личный состав группировки будет в полном объеме переодет в новую форму одежды»,— приводит пресс-служба Минобороны слова главы вещевой службы соединения Западного военного округа.

Как заявили в Минобороны, новое обмундирование сшито из «современных комбинированных материалов» для терморегуляции в любых погодных условиях, а в наиболее уязвимых для повреждений местах, на коленях и локтях, обеспечена «дополнительная защита».

У облегченных ботинок из новых комплектов есть мембрана для вентиляции в жаркую погоду и защиты от промокания в дождь и слякоть, а также карманы, куда для удобства можно спрятать шнурки.

Еще в начале мая компания «Триада-ТКО» (входит в состав концерна «Калашников») начала поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования для вооруженных сил России. Тогда отмечалось, что форма была разработана совместно с вещевым управлением департамента ресурсного обеспечения российского Минобороны.

21 октября согласно указу президента был создан координационный совет по обеспечению потребностей вооруженных сил. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, проблемы со снабжением мобилизованных экипировкой будет решать именно этот совет. 25 октября прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин призвал подключить все мощности легкой промышленности для производства военной экипировки.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...