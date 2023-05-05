«Калашников» начал поставки новой формы для российской армии

Компания «Триада-ТКО» (входит в состав концерна «Калашников») начала поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования для вооруженных сил России. Форма была разработана совместно с вещевым управлением департамента ресурсного обеспечения российского Минобороны.
Фото: «Калашников»
В первую поставку вошло несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек, сообщили в «Калашникове». В составе обмундирования образца 2022 года представлены:
- флисовые кофта и термобелье (фуфайка, кальсоны),
- костюм демисезонный (куртка, брюки),
- костюм влаговетрозащитный (куртка, брюки),
- костюм утепленный (куртка, брюки),
- костюм летний (куртка, брюки, рубашка боевая),
- фуражка летняя,
- шапка демисезонная (утепленная),
- шарф зимний.
В компании обратили внимание, что новое поколение всесезонного комплекта полевого обмундирования обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами. Комплект исполнен в новой расцветке.
Компания «Триада-ТКО» была основана в 2012 году. С 2018-го входит в состав концерна «Калашников». «Триада-ТКО» специализируется на разработке и производстве специальной экипировки и снаряжения для военнослужащих.