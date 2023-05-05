«Калашников» начал поставки новой формы для российской армии

Компания «Триада-ТКО» (входит в состав концерна «Калашников») начала поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования для вооруженных сил России. Форма была разработана совместно с вещевым управлением департамента ресурсного обеспечения российского Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Калашников» Фото: «Калашников»

В первую поставку вошло несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек, сообщили в «Калашникове». В составе обмундирования образца 2022 года представлены:

флисовые кофта и термобелье (фуфайка, кальсоны),

костюм демисезонный (куртка, брюки),

костюм влаговетрозащитный (куртка, брюки),

костюм утепленный (куртка, брюки),

костюм летний (куртка, брюки, рубашка боевая),

фуражка летняя,

шапка демисезонная (утепленная),

шарф зимний.

В компании обратили внимание, что новое поколение всесезонного комплекта полевого обмундирования обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами. Комплект исполнен в новой расцветке.

Компания «Триада-ТКО» была основана в 2012 году. С 2018-го входит в состав концерна «Калашников». «Триада-ТКО» специализируется на разработке и производстве специальной экипировки и снаряжения для военнослужащих.

Милена Костерева