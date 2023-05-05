Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Калашников» начал поставки новой формы для российской армии

Компания «Триада-ТКО» (входит в состав концерна «Калашников») начала поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования для вооруженных сил России. Форма была разработана совместно с вещевым управлением департамента ресурсного обеспечения российского Минобороны.

Фото: «Калашников»

Фото: «Калашников»

В первую поставку вошло несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек, сообщили в «Калашникове». В составе обмундирования образца 2022 года представлены:

  • флисовые кофта и термобелье (фуфайка, кальсоны),
  • костюм демисезонный (куртка, брюки),
  • костюм влаговетрозащитный (куртка, брюки),
  • костюм утепленный (куртка, брюки),
  • костюм летний (куртка, брюки, рубашка боевая),
  • фуражка летняя,
  • шапка демисезонная (утепленная),
  • шарф зимний.

В компании обратили внимание, что новое поколение всесезонного комплекта полевого обмундирования обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами. Комплект исполнен в новой расцветке.

Компания «Триада-ТКО» была основана в 2012 году. С 2018-го входит в состав концерна «Калашников». «Триада-ТКО» специализируется на разработке и производстве специальной экипировки и снаряжения для военнослужащих.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...