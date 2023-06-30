В Туве водителя УАЗ будут судить после «пьяного» ДТП с гибелью пяти человек

Тувинская прокуратура направила в суд уголовное дело по факту аварии, в результате которой погибли пять человек. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

ДТП произошло в феврале 2023 года на 903-м км федеральной трассы Р-257 «Енисей». По версии следствия, водитель УАЗ- 23632 в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в Renault Logan. В результате столкновения водитель и четверо пассажиров иномарки от полученных травм погибли на месте. Следственные органы возбудили уголовное дело, которое рассмотрит Улуг-Хемский районный суд

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае 2023 года на трассе «Енисей» в Кызылском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате автоаварии от полученных травм скончались шесть человек – пятеро женщин и мужчина.

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Илья Николаев