В Туве в ДТП с тремя автомобилями погибли шесть человек

В Туве на федеральной трассе «Енисей» в Кызылском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. По данным полиции, сообщение в дежурную группу ДПС поступило 23 мая в 21:40. В результате автоаварии от полученных травм скончались шесть человек – пятеро женщин и мужчина, различные ранения получили еще трое участников дорожного движения.

По данным главы региона Владислава Ховалыга, за жизни двоих мужчин борются врачи Республиканской больницы N 1. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

«На месте работают все оперативные службы. Предстоит выяснить причины ДТП и установить личности всех, кто находился в машинах. Поручил социальному блоку правительства оказать всю необходимую помощь и поддержку. По предварительным данным, они все среднего возраста. Люди в самом расцвете сил, чьи-то матери, отцы», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

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Оксана Павлова