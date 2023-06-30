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В Ярославле машина снова сбила пешехода

В Ярославле автомобиль «Рено Логан» совершил наезд на пешехода, пострадавшая доставлена в больницу. Об этом рассказали в УМВД по Ярославской области.

Фото: Ъ-Ярославль

Фото: Ъ-Ярославль

ДТП произошло около 18:20 вечера 29 июня на улице Промышленная в Ярославле. Автомобиль «Рено Логан» сбил 23-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая госпитализирована. По факту произошедшего проводится проверка.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», на текущей недели участились случаи, когда пешеходы становились участниками ДТП. Только за сутки 26 июня на дорогах города было сбито 3 человека, включая одного ребенка.

Андрей Иванов

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