В Ярославле машина снова сбила пешехода

В Ярославле автомобиль «Рено Логан» совершил наезд на пешехода, пострадавшая доставлена в больницу. Об этом рассказали в УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ъ-Ярославль Фото: Ъ-Ярославль

ДТП произошло около 18:20 вечера 29 июня на улице Промышленная в Ярославле. Автомобиль «Рено Логан» сбил 23-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая госпитализирована. По факту произошедшего проводится проверка.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», на текущей недели участились случаи, когда пешеходы становились участниками ДТП. Только за сутки 26 июня на дорогах города было сбито 3 человека, включая одного ребенка.

Андрей Иванов