В Ярославле за день сбили трех пешеходов

В Ярославле за сутки 26 июня машины сбили трех пешеходов, во всех случаях госпитализация пострадавшим не потребовалась. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пешеходный переход

Фото: Ъ-Ярославль Пешеходный переход

Фото: Ъ-Ярославль

Первый случай произошел около 7.45 утра 26 июня на Ленинградском проспекте. Как отметили в УМВД, «Лада Гранта» сбила 20-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Лечиться молодой человек будет дома.

Два дорожно-транспортных происшествия были зарегистрированы около 13.30 дня на улице Мельничная и на улице Пионерская. В Дзержинском районе пострадала 11-летняя девочка, которая оказалась на проезжей части и была сбита «Хендай Солярис». Госпитализация ребенку не потребовалась.

На улице Мельничной «Шевроле Лачетти» сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. За рулем машины был 71-летний пенсионер, пострадавший пешеход будет проходить лечение в домашних условиях.

Андрей Иванов