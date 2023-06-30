Компания S7 Airlines присоединит авиаперевозчика «Глобус» к «Сибири»

Авиакомпания S7 Airlines снова решила объединить перевозчиков «Сибирь» и «Глобус». Второй перевозчик после присоединения прекратит существовать. Акционер принял это решение 29 июня.

«Решением единственного акционера АО "Авиакомпания "Сибирь" принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему ООО "Глобус"»,— сообщили в пресс-службе компании (цитата по «Интерфаксу»). Как уточняется в сообщении, «Глобус» «прекратит свою деятельность путем реорганизации в форме присоединения».

S7 Airlines основала перевозчика «Глобус» в 2008 году в виде отдельной авиакомпании для рейсов из Москвы и Новосибирска. В 2020 году «Глобус» присоединили к перевозчику «Сибирь», а его сертификат аннулировали.

В начале 2022 года, еще до событий 24 февраля «Глобусу» снова выдали сертификат эксплуатанта, чтобы создать на базе перевозчика авиакомпанию-лоукостер под брендом Citrus. Новая авиакомпания должна была выполнять межрегиональные рейсы в обход Москвы. Запустить ее планировалось в июле 2022 года на основе парка Airbus A320neo. Однако получить эти суда в лизинг стало невозможно из-за санкций.

Анастасия Ларина