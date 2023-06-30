Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в частном доме в Таштаголе (ст. 109 УК РФ). Тела четырех человек — 62-летнего мужчины, 58-летней женщины, восьмилетних мальчика и девочки — были обнаружены спасателями во время тушения возгорания. Также в медучреждение госпитализированы 39-летняя местная жительница и 17-летний подросток.

Предварительно установлено, что к жительнице Таштагола приехали родители с внучкой из Новокузнецка. В ночное время в доме возник пожар, хозяйка жилья с сыном и дочерью смогли самостоятельно выйти из горящего помещения.

В настоящее время на месте работает следственная группа, назначены экспертизы для установления причины пожара.

В марте этого года после гибели ребенка при пожаре в Кузбассе следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Тело семилетней девочки спасатели обнаружили после тушения возгорания в многоквартирном доме в Кемерове.

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Лолита Белова