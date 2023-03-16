По факту гибели ребенка после пожара в Кузбассе возбуждено дело

Следственный комитет Кемеровской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели семилетнего ребенка, которого без сознания обнаружили сотрудники МЧС после тушения пожара и передали врачам скорой помощи. Возгорание произошло в многоквартирном доме в Кемерове.

В ведомстве отмечают, что прибывшие на место происшествия медицинские работники предприняли реанимационные мероприятия, однако это не дало результата. Смерть ребенка была зафиксирована на месте.

По факту произошедшего пожара прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Также на контроле прокуратуры области находится расследование уголовного дела.

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Лолита Белова