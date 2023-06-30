В ходе беспорядков в Брюсселе задержаны 10 человек

В Брюсселе вечером 29 июня начались уличные беспорядки. В результате были сожжены несколько машин, задержаны 10 человек. Как утверждает представитель полиции Ильзе Ван Де Кейре, в течение дня в соцсетях распространялись призывы выходить на улицы «как во Франции».

С чем связаны призывы и что вызвало недовольство горожан, не уточняется. В Брюсселе проходит двухдневный саммит лидеров ЕС, посвященный ситуации на Украине и проблемам миграции. «Молодежь собирается в различных районах столицы и провоцирует полицию, сожжены несколько автомобилей»,— рассказала госпожа де Кейра (цитата по ТАСС).

По указу полиции прекратили движение транспорта в квартале Аннессенс на западе города. Это одна из зон проживания выходцев из Северной Африки. Беспорядки также произошли в другой коммуне — Эттербек, где живут выходцы из Турции и Марокко. Прибывших на место пожарных и полицию участники беспорядков забросали камнями. В городе разворачивают спецподразделения, вооруженные пластиковыми щитами и дубинками. Информации о пострадавших нет.

Беспорядки во Франции вспыхнули в парижском предместье Нантер и перекинулись на другие города. Поводом для них стала смерть 17-летнего подростка, застреленного полицейским во время проверки на дороге. Глава французского МВД Жеральд Дарманен пообещал провести расследование.

Подробности — в публикации «Ъ» «Застрельщики беспорядков».

Лаура Кеффер