Украина подаст иск против Ирана в суд ООН из-за сбитого в 2020 году самолета

Украина подаст иск против Ирана в международный суд ООН из-за сбитого в Иране в январе 2022 года украинского пассажирского самолета, сообщила пресс-служба МИД Украины. Международная группа, включающая представителей Канады, Великобритании и Швеции, не достигла соглашения с Ираном по организации арбитража.
«Координационная группа намерена продолжать коллективные усилия, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконно сбитый рейс PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" путем скорейшей передачи спора в Международный суд ООН»,— говорится в пресс-релизе на сайте украинского МИДа.
На борту разбившегося Boeing 737 находились 176 человек из семи стран, все они погибли. Россиян среди них не было. Тегеран сначала назвал причиной крушения технические неполадки самолета, но позднее выяснилось, что лайнер был по ошибке сбит иранской зенитной ракетой. Украинские власти не исключали, что Boeing сбили системой ПВО Ирана преднамеренно.