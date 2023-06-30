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Коммерсантъ FM
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Украина подаст иск против Ирана в суд ООН из-за сбитого в 2020 году самолета

Украина подаст иск против Ирана в международный суд ООН из-за сбитого в Иране в январе 2022 года украинского пассажирского самолета, сообщила пресс-служба МИД Украины. Международная группа, включающая представителей Канады, Великобритании и Швеции, не достигла соглашения с Ираном по организации арбитража.

«Координационная группа намерена продолжать коллективные усилия, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконно сбитый рейс PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" путем скорейшей передачи спора в Международный суд ООН»,— говорится в пресс-релизе на сайте украинского МИДа.

На борту разбившегося Boeing 737 находились 176 человек из семи стран, все они погибли. Россиян среди них не было. Тегеран сначала назвал причиной крушения технические неполадки самолета, но позднее выяснилось, что лайнер был по ошибке сбит иранской зенитной ракетой. Украинские власти не исключали, что Boeing сбили системой ПВО Ирана преднамеренно.

Фотогалерея

Крушение украинского самолета в Иране

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Самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени имама Хомейни

Самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени имама Хомейни

Фото: Reuters / Iran Press

На борту, по данным СНБО Украины, находились 177 человек — 168 пассажиров и 9 членов экипажа

На борту, по данным СНБО Украины, находились 177 человек — 168 пассажиров и 9 членов экипажа

Фото: AP

Все летевшие в самолете погибли

Все летевшие в самолете погибли

Фото: Reuters / Iran Press

По изначальной версии, авария произошла из-за «технических проблем». Официальный представитель аэропорта позже заявил агентству IRNA, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя

По изначальной версии, авария произошла из-за «технических проблем». Официальный представитель аэропорта позже заявил агентству IRNA, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя

Фото: AP

По данным СМИ, спасатели уже обнаружили на месте крушения черный ящик

По данным СМИ, спасатели уже обнаружили на месте крушения черный ящик

Фото: AP

Спасатели работают на месте крушения украинского Boeing 737

Спасатели работают на месте крушения украинского Boeing 737

Фото: Reuters / Iran Press

Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман и срочно возвращается в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман и срочно возвращается в Киев

Фото: AP

Иран исключает вариант крушения у Тегерана украинского самолета Boeing 737 вследствие столкновения с ракетой. Военные страны сообщили, что все ракеты, выпущенные по военным объектам США в Ираке 8 января, достигли своей цели

Иран исключает вариант крушения у Тегерана украинского самолета Boeing 737 вследствие столкновения с ракетой. Военные страны сообщили, что все ракеты, выпущенные по военным объектам США в Ираке 8 января, достигли своей цели

Фото: AP

Известно, что строителей иранской АЭС «Бушер» на борту судна не было (Россия принимает участие в строительстве второго энергоблока этой АЭС)

Известно, что строителей иранской АЭС «Бушер» на борту судна не было (Россия принимает участие в строительстве второго энергоблока этой АЭС)

Фото: Reuters / Iran Press

Reuters сообщает, что 8 января президент Ирана Хасан Роухани выступит с обращением к нации

Reuters сообщает, что 8 января президент Ирана Хасан Роухани выступит с обращением к нации

Фото: Reuters / Iran Press

Спасатели на месте трагедии

Спасатели на месте трагедии

Фото: AP / Ebrahim Noroozi

Спасатели на месте трагедии

Спасатели на месте трагедии

Фото: Reuters

Спасательные работы на месте трагедии

Спасательные работы на месте трагедии

Фото: Reuters

Спасательные работы на месте трагедии

Спасательные работы на месте трагедии

Фото: AP / Ebrahim Noroozi

Спасательные работы на месте трагедии

Спасательные работы на месте трагедии

Фото: Reuters

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Самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени имама Хомейни

Фото: Reuters / Iran Press

На борту, по данным СНБО Украины, находились 177 человек — 168 пассажиров и 9 членов экипажа

Фото: AP

Все летевшие в самолете погибли

Фото: Reuters / Iran Press

По изначальной версии, авария произошла из-за «технических проблем». Официальный представитель аэропорта позже заявил агентству IRNA, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя

Фото: AP

По данным СМИ, спасатели уже обнаружили на месте крушения черный ящик

Фото: AP

Спасатели работают на месте крушения украинского Boeing 737

Фото: Reuters / Iran Press

Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Оман и срочно возвращается в Киев

Фото: AP

Иран исключает вариант крушения у Тегерана украинского самолета Boeing 737 вследствие столкновения с ракетой. Военные страны сообщили, что все ракеты, выпущенные по военным объектам США в Ираке 8 января, достигли своей цели

Фото: AP

Известно, что строителей иранской АЭС «Бушер» на борту судна не было (Россия принимает участие в строительстве второго энергоблока этой АЭС)

Фото: Reuters / Iran Press

Reuters сообщает, что 8 января президент Ирана Хасан Роухани выступит с обращением к нации

Фото: Reuters / Iran Press

Спасатели на месте трагедии

Фото: AP / Ebrahim Noroozi

Спасатели на месте трагедии

Фото: Reuters

Спасательные работы на месте трагедии

Фото: Reuters

Спасательные работы на месте трагедии

Фото: AP / Ebrahim Noroozi

Спасательные работы на месте трагедии

Фото: Reuters

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Лаура Кеффер

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