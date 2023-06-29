В петербургском Гостином Дворе появится новая музейная площадка

Государственный литературный музей «XX век» откроет в Большом Гостином дворе новую площадку, посвященную истории советской литературы первой трети прошлого столетия в Петербурге — Петрограде — Ленинграде. Об этом сообщает сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Ядром творческой территории станет музейная выставка «Ловцы снов», представляющая знаменитых литераторов ХХ века, поскольку организаторы пространства предполагают взять на себя роль агрегатора информации о литературном наследии Петербурга минувшего века, предложить посетителям интересные маршруты для неспешных самостоятельных прогулок по исторически-справочным местам города, связанных с именами писателей ХХ века, созданные с партнером Конгрессно-выставочного бюро Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В новом пространстве также расположится постоянная к 120-летию поэта Николая Заболоцкого, откроется креативный кластер с различными возможностями. Предполагается, что здесь будут создавать совместные проекты и учиться современному музейному творчеству школьники и признанные специалисты в области технологий, драматургии, менеджмента, гостеприимства.

Про открытие новых креативных кластеров читайте в статье «Ъ-СПб» «Совместить креативность и прибыль».

Евгения Марченко

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